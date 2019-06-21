سبب بكاء رابح صقر بـ“حرقة“ أمام جمهوره في السعودية (فيديو)

عجز الفنان السعودي رابح صقر، عن تمالك نفسه من البكاء، خلال غنائه أغنية ”صدقيني“؛ ما أثار تعاطف جمهوره الحاضر والغائب، وبعضهم أبدى فضوله لمعرفة سبب بكائه.

ونشرت إحدى الصفحات المهتمة بالمشاهير عبر ”إنستغرام“، مقطع فيديو من حفل الفنان رابح صقر، الذي أقيم في مدينة عرعر بالسعودية، وأظهر الفيديو بكاء ”صقر“، الذي اعتبره البعض حدث نتيجة تأثره عاطفيًا، خاصة بعد أن تغيّرت حركة جسمه.

View this post on Instagram بكاء رابح صقر على اغنية صدقيني عجزت انساك على مسرح عرعر ٠ ٠ ٠ A post shared by مزاجية (@mzajeah_kw) on Jun 20, 2019 at 6:39pm PDT

وكان الفنان السعودي رابح صقر، قد صرح سابقًا بتوجيهه هذه الأغنية إلى والدته المتوفية، لذا يجهش في البكاء كلما غنّاها وتذكرها.

وكانت مدينة عرعر، قد شهدت الحفلة الغنائية الأولى فيها بمشاركة الفنان رابح صقر، والفنان الشاب عايض يوسف.

وأحيا ”صقر“ منذ بداية العام الجاري عددًا من الحفلات الغنائية في السعودية، آخرها حفلته في الرياض بمناسبة عيد الفطر.