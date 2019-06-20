ريهام سعيد تفتح النار على ياسمين صبري (صور)

بعد سخريتها من متلازمة داون، فتحت الإعلامية المصرية ريهام سعيد النار على مواطنتها الفنانة ياسمين صبري، واصفة إياه بأنها عديمة الأخلاق والموهبة.

ووجهت ريهام سعيد انتقادًا لاذعًا إلى مواطنتها ياسمين صبري عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، بعد أن شاركت صورة تصف الأخيرة بأنها إنسانة عديمة الموهبة والأخلاق، مشاركة الرد الساخر لياسمين من متلازمة داون.

وعلّقت ريهام سعيد على الصورة التي شاركتها قائلة:“الداون سندروم اسمهم ما يتحطش في هزار، ولا ينفع تسخري منهم.. ما يعرفوش يتشقلبوا لكن عندهم أخلاق وقلب“.

وكانت ياسمين قد ردت على أحد المتابعين الذي علّق على صورتها التي شاركتها من داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية وظهرت فيها وهي واقفة على رأسها وقدميها مرفوعة للأعلى.

وقال لها المتابع إنه فعل هذه الحركة وهو طفل في عمر 6 سنوات، لترد عليه ساخرة:“نعم أراهن أنك فعلت ذلك ولهذا تعاني الآن من متلازمة داون“.

لم يمر على ردها سوى دقائق، حتى تعرضت لهجوم كبير على مواقع التواصل الاجتماعي ومشاركة ردها الذي يحمل سخرية من ”متلازمة داون“، حيث تعجّب كثيرون من فنانة تشغل منصبًا يمثل المرأة الأفريقية تقع في مثل هذا الخطأ.

واعتبر البعض الآخر أن ردها يعد سخرية صريحة من ذوي الاحتياجات الخاصة، الأمر الذي دفع ”صبري“ لحذف التعليق الذي يحمل السخرية، لكن الجمهور لم يتوقف عن انتقادها، بل أكد أنها حذفت التعليق خوفًا من الهجوم الذي حدث.

يذكر أن ياسمين صبري شاركت خلال السباق الرمضاني الماضي بمسلسل ”حكايتي“، بدور البطولة المطلقة، لأول مرة، إلى جانب كلٍ من: أحمد حاتم، وأحمد صلاح حسني، وأحمد بدير، وإدوارد، وجمال عبد الناصر، وناهد رشدي، وإسلام جمال، وهنادي مهنى، وأحمد جمال سعيد، وتامر شلتوت، وأحمد حلاوة، ونهال عنبر، وسارة التونسي، ودنيا المصري، وتأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج سينرجي.