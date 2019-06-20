الجبير: الحكم البريطاني بشأن مبيعات الأسلحة مسألة إجرائية وشأن داخلي

الجبير: الحكم البريطاني بشأن مبيعات الأسلحة مسألة إجرائية وشأن داخلي

المصدر: فريق التحرير

علّقت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، على الحكم الذي أصدرته بريطانيا بشأن مبيعات الأسلحة إلى المملكة.

وقال عادل الجبير وزير الشؤون الخارجية، إن الحكم البريطاني بشأن مبيعات الأسلحة مسألة إجرائية، وشأن داخلي بريطاني.

 

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