ملابس مكيفة لموظفي دبي

إرم – (خاص) أحمد ديب

قامت دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارات باعتماد ملابس جديدة مكيفة للموظفين الميدانيين في الدولة، من مفتشي الرقابة التجارية وحماية المستهلك.

وتأتي السترة المكيفة مزودة بمروحتين من الداخل تضخان الهواء في مختلف أنحاء الجسم، وخفيفة الوزن، إلى جانب أنها تعمل بالطاقة الشمسية أو البطارية، وتعمل لفترة تصل إلى 11 ساعة متواصلة.

وتم اعتماد الجاكيت "سترات" كخطوة أولى بعد تواصل الدائرة مع اليابان للتوصية على المزيد منه بعد إثبات فعاليته، كما طلبت الإدارة تصنيع قبعات وسراويل ووخوذات مزودة بمراوح تبريد أيضاً.

وشهدت الفكرة تفاعلاً كبيراً من القطاع الحكومي والخاص، حيث تلقت الجهة المعنية استفسارات العديد من الشركات حول السترات، وبغية الحصول عليه.