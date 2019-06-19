تعرف على ثالث أغنى رجل في العالم بثروة تتخطى 100 مليار دولار

شهد ما يسمى ”نادي السنتيبليونيرات“ الذي يضم أشخاصًا يمتلكون أكثر من 100 مليار دولار في العالم، شخصًا ثالثًا هو برنارد أرنولت، ليصبح مع جيف بيزوس مؤسس ”أمازون“ وبيل غيتس مؤسس ”مايكروسوفت“، أغني أغنياء أوروبا.

وبرنارد أرنولت رئيس شركة لويس فيتون LUMH المتخصصة في تجارة البضائع الراقية ذات الطابع المرفه، والذي يمتلك 97% من شركة ”كريستيان ديور“ الشهيرة في عالم الأزياء والتجميل.

وحسب بيانات وكالة ”بلومبيرغ“، كما نشرت اليوم الأربعاء، فإن انضمام أرنولت (70 سنة) لهذا النادي جاء بعد قفزة في سعر سهم شركته بنسبة 2.9% إلى مستوى قياسي 368.8 يورو للسهم.

وحقق ذلك لأرنولت زيادة في ثروته خلال العام الحالي بمبلغ 32 مليار دولار، علمًا أن إجمالي ارتفاع سهم مجموعته وصل 43% منذ بداية العام الحالي.

وقدرت الوكالة ثروة أرنولت اليوم بـ 100.4 بليون دولار وهو مبلغ يزيد عن 3% من إجمالي اقتصاد دولة فرنسا.

يشار الى أن أرنولت كان بين مجموعة كبار الأثرياء الذين تبرعوا أخيرًا لإعادة تعمير كاتدرائية نوتردام، في باريس، بعد الحريق الذي طالها في أبريل الماضي.