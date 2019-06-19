شيماء سيف تكشف حقيقة إصابتها بسرطان الثدي

كشفت الفنانة المصرية الكوميدية شيماء سيف، حقيقة إصابتها بمرض السرطان، بعدما أظهر ذلك ”برومو“ حلقة تلفزيونية مع الإعلامي اللبناني نيشان.

وخلال برومو الحلقة وجه نيشان مقدم برنامج ”توأم روحي“ سؤالًا لشيماء سيف حول إصابتها بالسرطان، لترد أنها ظلت تبكي كثيرًا فور علمها بالخبر.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو ظنًا منهم أنها أصيبت بالمرض الخبيث، ودعوا لها بالشفاء العاجل، وأثار جدلًا بين جمهورها، وهو ما اضطرها للخروج والرد وكشف حقيقة ذلك.

وقالت شيماء سيف عبر خاصية ”ستوري“ بموقع تبادل الصور ”إنستغرام“: ”بخصوص برومو حلقتي في برنامج توأم روحي، يا جماعة خبر إصابتي بمرض غير صحيح“.

وأضافت الفنانة الكوميدية: ”أنا الحمد لله كويسة.. مونتاج برومو الحلقة أخدوا إجابة سؤال ركبوها على سؤال تاني، وأتمنى يكون بدون قصد“.

ومن المقرر أن تذاع الحلقة بعد غد الجمعة، عبر قناة ”بين دراما“، وسوف تظهر شيماء في الحلقة رفقة زوجها محمد كارتر.

وشيماء سيف ممثلة كوميدية مصرية، قدمت العديد من الأدوار الكوميدية واشتهرت بمشاركتها بتقديم موسمين ببرنامج ”نفسنة“ بجانب الممثلات انتصار وهيدي كرم وبدرية طلبة عامي 2015 / 2016 وقدمت مع مطلع عام 2017 برنامج ”ثلاثة في واحد“، كما شاركت في العديد من المسرحيات والمسلسلات.