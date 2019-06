أول صورة لهيفاء وهبي من داخل المستشفى

View this post on Instagram

نشرت الفنانة اللبنانية #هيفاء_وهبي أول صورة لها من داخل المستشفى ، بعد الإعلان عن مرضها، وذلك عبر تطبيق الاستوري الخاص بحسابها الرسمي على موقع "#إنستغرام". ووجهت هيفاء رسالة إلى متابعيها على السوشال ميديا ، قائلة "اشتقتلكم"، كما فسرت وجود آثار لأحمر الشفاه على خدها، معلقة "أمي" ، في إشارة منها إلى أن والدتها هي من ترافقها في المستشفى.