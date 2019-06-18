أول صورة لهيفاء وهبي من داخل المستشفى

نشرت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، أول صورة لها من داخل المستشفى، بعد الإعلان عن مرضها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع ”انستغرام“

ووجهت هيفاء رسالة إلى متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة ”اشتقتلكم“، كما فسرت وجود آثار لأحمر الشفاه على خدها، معلقة ”أمي“، في إشارة منها إلى أن والدتها هي من ترافقها في المستشفى.

وكانت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، صدمت جمهورها منذ حوالي أسبوعين، بتعرضها لوعكة صحية منعتها من التواصل معهم خلال الفترة الماضية، وهو ما أثار قلق عدد كبير من متابعيها، خاصة أنها لم تكشف عن نوع المرض الذي أصابها.

وكتبت، في تغريدة لها عبر موقع ”تويتر، قائلة: ”عيد مبارك، ينعاد على الجميع.. أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فنّي أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحية أتعرض لها منذ أكثر من شهر… خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريبًا.. الحمد لله على كل شيء“.