مشاكل جديدة في فيلم ”جيمس بوند“

يبدو أن الحظ السيء يرافق فيلم ”جيمس بوند“ الجديد، فبعد تأجيل التصوير نتيجة إصابة بطله دانيال كريج، ووجود مشكلة في التنسيق بين مواعيد كريج والممثل المصري الأمريكي رامي مالك، واجه الفيلم المنتظر أزمة جديدة، وهذه المرة بسبب المخرج.

وبحسب ما نشرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فإنّ كواليس فيلم جيمس بوند، الجديد، واجهت بعض التوترات مؤخرًا، بعد دخول كريج في مشاحنات مع المخرج كاري فوكوناجا؛ بعد اختفائه وتسببه في تأجيل التصوير عدة ساعات من أجل ممارسته بعض الألعاب على الموبايل.

وتسبب المخرج الأمريكي بفوضى في موقع التصوير، حيث ظهر متأخرًا عن موعده المقرر بعدة ساعات؛ لانشغاله بلعب ألعاب فيديو، كما أثار المخرج مزيدًا من الغضب عندما أصر على إكمال التصوير خلال عطلة عيد الأب لتعويض ما أهدره من وقت.

وقال مصدر مجهول للصحيفة، إن ”المخرج الأمريكي تأخر عن تصوير فيلمه لمدة 3 ساعات، كما تُظهر الصور مشادة حامية بين بطل الفيلم دانيال كريج ومخرجه كاري أثناء التصوير في منزل بمنطقة البحر الكاريبي“.

وكشف المصدر، أنّ ”هناك توترًا شديدًا في موقع التصوير الآن، فإنه لأمر سيء تأخر كاري وتعطيله الجميع، كما أن طلبه عمل الطاقم لساعات إضافية لتعويض التأخير كان بمثابة القشة الأخيرة التي قصمت ظهر البعير“.

تجدر الإشارة إلى أنّ الفيلم المنتظر المقرر إصداره العام المقبل، شهد سلسلة من الانتكاسات، وحتى قبل بدء التصوير، حيث استقال المخرج ”داني بويل“ وتخلى عن الفيلم؛ بسبب الاتجاه المختلف للسيناريو الخاص به للفيلم، بالإضافة إلى إعادة كتابة السيناريو أكثر من مرة.

وعلى الرغم مما شهده الفيلم من أزمات حتى الآن، إلا أنه تم تأكيد إصداره في شهر نيسان/أبريل من العام المقبل، ولم يُعرف ما إذا كان هناك تطورات جديدة بعد تلك المشادة بين ”دانيال كريج“ والمخرج.