مريم بن شعبان تظهر بفستان فاضح (فيديو)

أثار ظهور الممثلة التونسية مريم بن شعبان، بفستان جريء وشبه عارٍ في اختتام أسبوع الموضة في تونس، جدلًا وسخرية واسعتين بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفاجأت بطلة مسلسل ”مشاعر“ جمهورها، عندما ظهرت بفستان شفاف باللون الذهبي، إذ عبَّر كثيرون عن رفضهم لهذه الإطلالة، معتبرين أنها لا علاقة لها بالأزياء والموضة.

الممثلة مريم بن شعبان في اختتام أسبوع الموضة تونس الممثلة مريم بن شعبان في اختتام أسبوع الموضة تونس 2019 تم النشر بواسطة ‏‎Tunisie info‎‏ في الأحد، ١٦ يونيو ٢٠١٩

ووصف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إطلالة بن شعبان بالفاضحة والغريبة خصوصًا أنها اشتهرت في الدراما التونسية بأدوارها الراقية وأدائها المميز وملابسها المحتشمة.

وهاجمت الممثلة التونسية مريم بن مولاهم زميلتها بن شعبان، إذ سخرت من ملابسها ومن شكل جسمها الممتلئ، مشيرة إلى أنها خيبت ظنّ جمهورها ومحبيها بهذه الإطلالة.

بدورها، علقت الإعلامية التونسية عربية بن حمادي (سجى الخير)، على الأمر قائلة إن ظهور مريم بن شعبان بفستان شبه عار هو نتيجة للفوضى وعدم الاحترام الذي اجتاح تونس في السنوات الأخيرة.

وطالبت بن حمادي رواد مواقع التواصل الاجتماعي، التوقف عن نشر صور بن شعبان العارية والاهتمام بالمشاكل الحقيقّة للبلاد مثل: الوضعية الكارثية التي تعاني منها الجامعة العمومية في تونس.

حرّكتم تصويرة مريم بن شعبان إستغفرتو ربّي و قلتو كيفاش و عيب و فضحتنا….هذيكا غلّة زرّيعة الفوضى و قلّة الحياء ياخي… تم النشر بواسطة ‏سجى الخير‏ في الأحد، ١٦ يونيو ٢٠١٩

من جانبه، اعتبر كريم السعودي عبر حسابه على ”فيسبوك“، أن الحرية لها قواعد وخطوط لا يمكن تجاوزها، معتبرا أن ما قامت به مريم بن شعبان لا يدخل في خانة حرية التعبير والرأي.

مريم بن شعبان شنوا تحب توصل ك ميساج ؟ صيف جا عري زنودك مثلا ؟ بللهي اك جماعة حرة و امورها . خلوها عندكم الحرية عندها… تم النشر بواسطة ‏‎Karim SaouDi‎‏ في الأحد، ١٦ يونيو ٢٠١٩

ورغم الجدل الذي خلفته بن شعبان بظهورها بشكل مختلف عن العادة، إلا أنها اختارت الصمت وعدم الردّ عن الانتقادات الذي تعرضت لها في الوقت الذي عبّر فيه جمهورها عن صدمته من الإطلالة.

وكانت مريم بن شعبان حققت نجاحًا واسعًا من خلال دورها في المسلسل التونسي_الجزائري ”مشاعر“، إذ أتقنت دورها ونالت إعجاب الجمهور والنقاد على حدّ سواء.