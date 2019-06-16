12 امرأة يتنافسن على لقب أول سيدة تسير على سطح القمر

كشفت وكالة الفضاء الأمريكية ”ناسا“ عن خطط للعودة إلى القمر بحلول عام 2024 في مهمة ”أرتميس“، المقدرة تكلفتها بنحو 30 مليار دولار.

وقالت الوكالة: ”ستكون على متن المركبة الفضائية امرأة، ستصبح أول امرأة تسير على سطح القمر“.

وتشير التوقعات إلى أنه سيتم اختيار أول سيدة تطأ قدماها سطح القمر من 12 رائدة فضاء، من اللواتي يعملن ضمن فرق وكالة ”ناسا“ حاليًا.

وبحسب صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية، فإن إحدى المرشحات المحتملات هي آن مكلين، وهي قائدة مروحية سابقة في الجيش، ومن المقرر أن تذهب إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) في حزيران/يونيو الجاري.

وتنافس مكلين زميلة لها تُدعى كريستينا كوخ، تعمل حاليًا في محطة الفضاء الدولية، وستحتفظ قريبًا بأعلى رقم لأطول فترة تقضيها امرأة في الفضاء لمدة 11 شهرًا.

وهناك امرأتان تتنافسان على نفس الفرصة، هما عالمة الأحياء البحرية جيسيكا مير، و(الطيارة المقاتلة) نيكول مان، إذ تجريان تدريبهما حاليًا للذهاب إلى محطة الفضاء الدولية، في حين إن ”ناسا“ قد تتجه إلى امرأة لديها خبرة أكبر قليلًا، مثل سونيتا ويليامز التي ستذهب قريبًا إلى الفضاء للمرة الثالثة.