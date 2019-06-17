كيف يرى الفنانون في تونس انتشار التحرش الجنسي في الوسط؟ (فيديو إرم)

يعتبر ملف التحرش الجنسي في الوسط الفني من الملفات التي يتجنب كثيرون الخوض فيها، حيث يعترف البعض بوجوده، والبعض الآخر ينكره، ومنهم من يقر به ولكن لا يتطرقون إليه لدواعٍ تتعلق بخصوصياتهم وحياتهم الشخصية، وفق مراقبين.

ولا يخلو الوسط الفني في تونس، موسيقيًا كان أو مسرحيًا أو سينمائيًا، من هذه الظاهرة التي يعتبر كثيرون أنها تفشت بشكل لافت، بل وتكاد تصبح المقياس الأساسي في تحديد العلاقات بين المنتجين والمخرجين، وبين الفنانات سواء من المغنيات أو من الممثلات.

غير أن الأمر لا يقتصر على متحرش رجل أو متحرَّش بها امرأة، فالآية تنعكس أحيانًا ويكون الرجال عرضة فيها للتحرش الجنسي، وهو ما يؤكده الممثل المسرحي العربي المازني.

موقع ”إرم نيوز“ أجرى تقريرًا مصورًا تضمن شهادات مخرجين وممثلين ومنتسبين إلى الوسط الفني في تونس، حول هذه الظاهرة ومدى انتشارها في الوسط الفني التونسي.

وتباينت آراء الفنانين هنا بين من يعتبر الأمر مسألة قديمة متجددة، بحيث أصبحت ممارسة مألوفة في هذا الوسط، وبين من يقلل من شأنها ولا يجعل منها قاعدة عامة في تحديد العلاقات الفنية، بل استثناء يأتيه البعض ويستفيد منه البعض ويتضرر منه البعض الآخر.

ويبقى هذا الموضوع مثيرًا للاهتمام والمتابعة، وحريًّا بالتساؤل حول الأسباب الكامنة وراء انتشاره وعن السبل المثلى لتجاوز مخلفاته.