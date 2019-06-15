وفاة عاشق الأدب الإنجليزي المخرج فرانكو زيفيرللي

توفي المخرج الإيطالي فرانكو زيفرللي اليوم السبت بإقامته في روما، عن سن يناهز 96 عامًا بعد صراع مع المرض.

الخبر تداولته الصحافة الإيطالية استنادًا إلى أسرة الراحل، حيث أكدت أن زيفرللي الذي ينحدر من عائلة الرسام ليوناردو دافينتشي ”توفي بهدوء بعد مرض طويل، إزداد استفحالًا في الشهور الأخيرة“.

وكان زيفرللي أحد تلامذة المخرج الإيطالي الكبير لوتشيتنو فيسكونتي، ووقع خلال مسيرته 30 مسرحية وأكثر من من 20 فيلمًا .

واشتهر زيفرللي بحبه للأوبيرا وللأدب الإنجليزي على الخصوص، وانعكس ذلك بشكل واضح على أفلامه التي اقتبس أغلبها من شكسبير، وأشهرها ”رميو وجولييت“ الذي رشحه للأوسكار عن فئة الإخراج، كما حصل على أوسكار أفضل تصوير وأفضل ملابس وذلك عام 1968، و“هاملت“ في عام 1992 من بطولة ميل غيبسون وغلين كلوز، و“ترويض النمرة“ عام 1967 الذي تألقت فيه إليزابيث تايلور إلى جانب ريتشارد برتون، وقد أهله هذا الولع بالأدب الإنجليزي الحصول على لقب ”سير“ في إنجلترا عام 2004.

وكان المخرج الراحل كاتب سيناريو أيضًا ومنتج أفلام، وله تجربة قصيرة مع التمثيل، كما كانت له اهتمامات سياسية، حيث كان عضوًا في الحزب الديموقراطي المسيحي.