الممثل التجاري الأمريكي يعقد جلسات استماع لبحث فرض رسوم إضافية على الصين

يبدأ مكتب الممثل التجاري الأمريكي، الإثنين المقبل، جلسات استماع على مدى سبعة أيام لشهادات من شركات تجزئة ومصنعين وقطاعات أعمال أخرى فيما يتعلق بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على سلع صينية أخرى بقيمة 300 مليار دولار.

وذكر بيان المكتب أن جلسات الاستماع ستستمر حتى الخامس والعشرين من حزيران/يونيو الجاري.

ويعني هذا الجدول الزمني أن ترامب لن يتمكن من فرض رسوم جديدة إلا بعد الثاني من تموز/يوليو المقبل، مع نهاية الفترة المحددة لتقديم تعقيبات للتفنيد خلال سبعة أيام.

وتدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين منذ اتهام ترامب بكين في مطلع أيار/مايو الماضي بالنكوص عن تعهداتها بتغيير أساليبها في المعاملات التجارية مع بقية دول العالم.

ومنذ ذلك الحين رفع ترامب الرسوم الجمركية إلى 25 % على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، وطلب من الممثل التجاري الإعداد لفرض رسوم على سلع أخرى بقيمة 300 مليار دولار، وهو ما يغطي فعليًا كل صادرات الصين تقريبًا للولايات المتحدة.

وقال المكتب في بيانه، أمس الجمعة، إن الرسوم المقترحة على سلع أخرى بقيمة 300 مليار دولار تأتي ”ردًا على الممارسات التجارية الصينية غير العادلة المتعلقة بنقل التكنولوجيا والملكية الفكرية والابتكار“.

وستؤثر الرسوم بشدة على السلع الاستهلاكية مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ولعب الأطفال ومنصات ألعاب الفيديو وأجهزة التلفزيون والملابس والأحذية.