بسبب غياب الإمام والخطيب.. مسجد يغلق أبوابه أمام المصلين في مصر

أغلق مسجد في محافظة كفر الشيخ شمال مصر أبوابه أمام المصلين اليوم الجمعة، بسبب غياب خطيبه وإمامه في واقعة نادرة.

وبحسب بيان صادر عن وكيل وزارة الأوقاف في كفر الشيخ، الشيخ سعد الفقي، فإن الأهالي في قرية ”حازق“ اشتكوا من بقاء مسجد القبلاوي معلقًا أمامهم، ما منعهم من أداء صلاة الجمعة.

وقال البيان إن ”ما حدث يعد إهمالًا جسيمًا، وكان يجب على مدير الإدارة والمفتش التنسيق فيما بينهما، والحرص على توجيه خطيب المسجد لأداء الخطبة وصلاة الجمعة“.

وأشار البيان الذي حصل موقع ”إرم نيوز“ نسخة منه، إلى أنه فور ورود الشكوى: ”تمت إحالة مدير أوقاف بيلا (يتبع له المسجد) إضافة إلى مفتش المساجد بالقرية للتحقيق“.