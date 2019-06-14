وائل جسار يُغني لفيروز وعبدالحليم في ”موسم جدة“ بالسعودية (صور)

أشعل النجم اللبناني وائل جسار، حفله الغنائي الذي أُقيم في السعودية، ضمن فعاليات ”موسم جدة“ الغنائي، وسط حضور جماهيري حاشد في مدينة جدة الساحلية.

وقدّم وائل جسار باقة من أفضل أغانيه، بدأها بأغنية ”غريبة الناس“، التي حققت نجاحًا كبيرًا عند طرحها.

ورحبّ وائل جسار بجمهوره في الحفل قائلًا: تحية كبيرة للسعودية التي ترفع رأس العرب دائمًا، وشكر خاص للقائمين على هذا الحفل نورتوني وشرفتوني“.

وواصل وائل جسار أغانيه بـ ”جرح الماضي، خلي الفراق“، وغيرها، كما أبدع في أغنية ”نسّم علينا الهوى“، للنجمة الكبيرة فيروز، والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الحضور، إضافة إلى أغنية ”زي الهوى“، للعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ.

واحتفل الجمهور بتواجد وائل جسار في السعودية، عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي.