الفاشينيستا السعودية بدور البراهيم تظهر بـ“شنب“ (فيديو)

ظهرت الفاشينيستا السعودية بدور البراهيم في مقطع فيديو جديد، وهي بشنب ولحية خفيفة؛ ردًّا على انتقادات معلّقين لها بسبب نشرها لفيديو في الحمام.

وقالت البراهيم في المقطع: إن الضجة التي أثيرت ضدها بسبب مقطع ”البانيو“ لأنها امرأة، أما لو كان لها شنب فإن الأمر سيختلف.

وأثار نشر الفاشينيستا السعودية مقطع فيديو لها داخل الحمام أثناء جلوسها في البانيو، ومسكها لرغوة الصابون بيديها، عبر تطبيق ”سناب شات“.

وعلى الرغم من عدم ظهور أي جزء منها في الفيديو، إلا أن متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي اتهموها بتعمدها الإثارة، مؤكدين على أنها تتعمد ذلك من أجل تحقيق شهرة أكثر.

ودافعت البراهيم عن نفسها، قائلة: ”بالله عليكن رغوة صابون حاطة يدي وقاعدة أحركها.. يعني حتى الرغوة ماسلمت منهم.. حبايبي الي مو متقبلين سنابي ارجوكم اطلعوا“.

وأضافت: ”انا احس انه سنابي عادي جدا.. الله يصلحكم النظافة صارت جريمة والروقان كمان.. أحسنوا النوايا.. لو انا شاب ماكان حدا اتكلم عن رغوة بس عشان انا بنت.. يعني البنت كل شي تسويه حرام وممنوع. بطلوا تفكيركم الوسخ هذا“.

وسبق وأن أثارت البراهيم، إحدى مشاهير تطبيق ”سناب شات“، في السعودية الجدل، وأغلقت هيئة الغذاء والدواء بالمملكة محلها الخاص؛ لاتهامها بالترويج للشذوذ الجنسي من خلال أحد المنتجات.

وشاركت ”البراهيم“ متابعيها بمقطع فيديو بثته عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“، تعتذر فيه للمرة الثانية عمّا بدر منها خلال الترويج لمنتج زيت مساج، قال بعض المعلقين إنه يحمل ”إيحاءات جنسية“.

واستدعت النيابة العامة حينها بدور البراهيم واستجوبتها حيال الأفعال السلوكية الصادرة عنها، مشيرة إلى أنها ”أفادت بأن ما تضمنه المقطع مجرد دعاية لزيوت تستخدم للتجميل والمساج، مبدية ندمها على ما بدر منها، وتعهدت بعدم تكرار ذلك مستقبلًا، وقدمت اعتذارها الشديد للرأي العام والمجتمع عما صدر منها“.