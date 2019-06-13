بعد احتفاله بنجاح ”مكانك خالي“.. ”لوك“ صادم للفنان محمد عساف

تفاجأ رواد التواصل الاجتماعي، بـ“لوك“ صادم، للفنان الفلسطيني الشاب محمد عساف، تغيّر فيه جميع تفاصيل وجهه، عن الشكل المألوف لـ“عساف“، حيث تغيرت حتى تسريحة شعره تمامّا عن المعتاد، ما وجده منتقدون بأن تغيير غير مناسب له.

ونشرت إحدى الصفحات المهتمة بالمشاهير على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، صورة لـ“عساف“، بلوك جديد، حيث ارتدى قميصًا أسود، وشوّقت خلالها الصفحة جمهور الفنان الفلسطيني بإعلانها عن مفاجأة قريبة سيتم الكشف عنها.

وعبّر المتابعون عن صدمتهم من إطلالة ”عساف“، التي غيّرت شكله إلى حد كبير، حتى أن بعضهم لم يعرفه، وتساءل البعض الآخر عن المفاجأة التي أعلنت الصفحة عنها، وإذا ما كانت عملا فنيا جديدا تطلّب تغيير شكله إلى هذا الحد.

جدير بالذكر أن الفنان الفلسطيني محمد عساف، كان قد طرح منذ مدة أغنية ”مكانك خالي“، التي حقّقت نسب مشاهدات عالية، تجاوزت الـ 100 مليون مشاهدة، ما جعله يحتفل بنجاحها اليومين الماضيين، وهي من كلمات رامي العبودي وألحان علي صابر وتوزيع عثمان عبود.

ولاقت أغنية عساف الجديدة، ”بصراحة“ وهي باللهجة العراقية، التي أطقها منذ أيام، إعجابا كبيرا وتجاوز عدد مشاهداتها 3.5 مليون شخص في 4 أيام، وهذه الأغنية أيضا من كلمات رامي عبود وألحان علي صابر.