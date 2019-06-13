مسؤول أمريكي ”يُرجح“ وقوف إيران وراء حادث ناقلتي النفط

رجّح مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية ”البنتاغون”، اليوم الخميس، أن تكون إيران وراء الهجوم الذي تعرضت له ناقلتا نفط في خليج عُمان.

وفي وقت مُبكر من، اليوم الخميس، تعرضت ناقلتا نفط لانفجارات في مياه خليج عُمان، لم يُعلن عن تفاصيلها أو الجهة المنفذة بعد.

وقال المسؤول، الذي رفض الإفصاح عن هويته، خلال تصريحات لشبكة ”سي بي إس نيوز“ الأمريكية:“من المرجح أن إيران تسببت بهذه الهجمات“.

ورفض المسؤول حديث إيران عن إنقاذها طاقمي السفينتين في خليج عُمان، واصفًا تصريحات طهران بأنها ”خاطئة تمامًا“.

وأوضح أن مدمرة الصواريخ الموجهة ”يو إس إس بينبريدج“ انتشلت 21 من أفراد الطاقمين، مشيرًا إلى أنه اطّلع على تقارير تفيد بأن أعضاء طاقم إحدى الناقلتين يعتقدون أنهم أصيبوا بطوربيد أو لغم، لكنه لم يستطع تأكيد هذه التقارير.