اكتشاف حفرية لديناصور بحري أسطوري (صور)

اكتشف مجموعة من العلماء حفرية عملاقة عمرها 70 مليون عام، يُعتقد أنها تنتمي لديناصور بحري هائل الحجم أو ما يعرف بوحش ”لوخ نيس“ الأسطوري.

ويصل وزن البقايا العظمية المتحجرة، التي عُثر عليها في أعماق القارة القطبية الجنوبية، 15 طنًا، وتعد إحدى أكثر أحافير الزواحف القديمة اكتمالًا على الإطلاق.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، كشف الباحثون أن الكائن البحري العملاق ينتمي لعائلة زواحف ”elasmosaurid“، كما أنه أكبر حفرية مكتشفة على الإطلاق من هذا النوع.

ويتميز الوحش البحري بعنق طويلة جدًا، ورجح العلماء أن سبب طول عنقه هو حاجته الكبيرة للصيد.

وكما هو متوقع لم يغفل الكثير من الناس عن الشبه الكبير بين الحفرية المذهلة والوحش البحري الأسطوري الذي يُعرف بوحش بحيرة ”لوخ نيس“، الذي ادعى العديد رؤيته في البحيرة الإسكتلندية.

ومن جانبه قال عالم الحفريات ”خوسيه أوغورمان“، عضو المجلس القومي للبحوث العلمية والتقنية في الأرجنتين: ”لا شك أن الخبراء المؤمنين بوجود وحش بحيرة لوخ نيس متحمسون لهذا الاكتشاف المذهل“.

وشرح أن الزواحف البحرية لا تمتلك الخياشيم، ما قد يضطر وحش البحيرة إلى الصعود فوق السطح عدة مرات كل ساعة، الأمر الذي كان من شأنه أن يسهل عملية اكتشافه، كما أشار إلى أن البحيرة لا تحتوي على طعام كافٍ لكائن بهذا الحجم.