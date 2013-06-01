فيلم سعودي يقتحم عالم هوليوود

إرم – (خاص) أحمد ديب

نجح المخرج السعودي طارق ملفي الرويلي في دخول عالم سينما هوليوود من أوسع أبوابه، بإنتاجه أول فيلم أمريكي من إنتاج وإخراج سعودي، وبميزانية لم تتخطى 10 آلاف دولار فقط.

وظهر فيلم "Fathers revenge" أو "انتقام أب" في نيل أصداء إيجابية في الولايات المتحدة بعد عرضه في صالات "يونيفيرسال ستوديوز"، الذي يعرض أبرز الأفلام العالمية، للمرة الأولى في 9 أيار/مايو الماضي.

وتم إنتاج الفيلم بإدارة طلاب مبتعثين في هوليوود بحرفية عالية، وبطابع أمريكي بحت حيث ابتعد المخرج السعودي عن الطابع الخليجي في فيلمه.

بطولة سورية

وخاض الممثل السوري جهاد عبدو بطولة الفيلم المطلقة، حيث أكد أنه وجد في نص الفيلم التميز، وهو ما شجعه على أن يكون جزء من المشروع ككل".

وقال عبدو "برأيي، المخرج الجيد هو الذي ينتقي نصّاً جيداً ويقوم على جمع العناصر الفنية في العمل بطريقة تناسب ما طرح على الورق".

فيلم من 20 دقيقة

وقال المخرج السعودي أن تصوير الفيلم استغرق 4 أيام تصوير فقط، وكان أول عرض له لمدة 20 دقيقة.