الكويتية فوز الفهد تكشف خفايا عالم ”الفاشينيستات“ (فيديو)‎

صرحت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد، أن هناك فئتين من الفاشينيستات، الأولى كلاس“a“ والثانية كلاس ”b“، مشيرة إلى أن الدخل الشهري يتم تحديده حسب الفئة التي تنتمي لها كلٌّ منهن.

وقالت في تصريحات تلفزيونية، أن الدخل الشهري للفاشينيستا يتراوح ما بين ٢٠٠ ألف دولار إلى نصف مليون شهريًّا، وذلك وفقًا لحجم الإعلانات و“البراندات“ التي تروج لها.

وأضافت أن وظيفتها كشخصية مؤثرة في مواقع التواصل الاجتماعي ليست أن تربي أجيالًا أو أن تصلح المجتمع، ولكن وظيفتها التعبير عن اهتمامها في عالم الموضة والأزياء فقط.

أما عن توجيه الاتهام لها بالتورط في غسيل الأموال، قالت فوز إنه بالفعل تم التحقيق معها عن مصدر ثروتها، موضحة أن كل شغلها نظيف نظرًا لأن هناك شركة تقوم بإدارة أعمالها مسؤولة عن تدوين كل شيء بشكل رسمي.

وأوضحت أن هناك بعض ”الفاشينيستات“ بالفعل يتورطن في قضية غسيل الأموال، خاصة أن هذا المجال يعتبر من أعلى المجالات دخلًا، وهو ما يسهل عملية غسيل الأموال.

وسبق وأن كشفت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد، عن تلقيها للكثير من عروض الزواج بطرق مختلفة من وقت إلى آخر، موضحة أن آخر عرض زواج تلقته كان الاثنين الماضي، من خلال رسالة لشخص مجهول على تطبيق ”واتس آب“ يطلب منها الزواج، وهو ما جعلها تحظر رقمه نهائيًّا.

وقالت الفهد”باعتباري شخصية مشهورة أرفض الارتباط أو الزواج من أي شخص معروف أو مشهور“، مضيفة أن ”مشاكل الشهرة تؤدي إلى توتر العلاقة بين الطرفين، وهو ما يجعل حياتها الزوجية مهددة بالفشل“.