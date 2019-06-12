”سكوتر“ ثوري يتيح استكشاف أعماق البحار (صور)

يباع الآن في بريطانيا ”سكوتر يسير تحت الماء“ بمبلغ يصل إلى 17000 جنيه إسترليني (22000 دولار)، ويعد بمثابة غواصة خاصة تتيح للركاب استكشاف البحر.

ويعمل السكوتر“SubSea Scooter“ بواسطة محرك كهربائي، ويتيح لأصحابه التجول تحت سطح الماء لمدة تصل إلى ساعتين ونصف في المرة الواحدة.

وباستخدام نفس أدوات التحكم في الدراجة النارية العادية، يجلس الراكب في وضع مستقيم مع وضع رأسه في خوذة مزودة بمصدر للهواء حتى يتمكن من التنفس. ويتوفر هذا السكوتر الفريدة لشخص واحد أو لشخصين، ويقول البائعون إنه ”مثالي لاستكشاف الشعاب المرجانية“.

ويبلغ وزن السكوتر 150 كيلوغراما، وتبلغ سرعته القصوى ثلاثة أميال في الساعة، ويبلغ الحد الأقصى للعمق الموصى به 12 مترًا.

وتم تجهيز كل سكوتر بكيس هوائي مدمج يسمح للراكب بالارتفاع والهبوط في الماء من خلال ضبط حجم الهواء.

ويتوفر سكوتر الشخص الواحد بشركة ”Silvercrest Submarines“ البريطانية مقابل 12860 جنيهًا إسترلينيًا (16300 دولار) بينما تبلغ تكلفة سكوتر الشخصين 17660جنيهًا إسترلينيًا (14000 دولار).

وقال متحدث باسم الشركة: ”إنه مثالي لأصحاب اليخوت الفخمة وهواة الغوص والمنتجعات السياحية، هذا السكوتر مناسب تمامًا للأزواج لاستكشاف العالم تحت سطح الماء في أمان وراحة“.