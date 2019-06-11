انتقادات لريم النجم بسبب رأيها بالحجاب

تعرّضت المذيعة الكويتية ريم النجم لانتقادات حادة، بعد ظهورها في مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، تبرر فيه أسباب رفضها ارتداء الحجاب، إذ وجّهت لومًا للمحجبات اللاتي يضعن الزينة من ”مكياج“ و“عدسات“ و“رموش“ وغيرها، مشيرة إلى أنها ترفض أن تفعل مثلما يفعلن.

ونشرت إحدى الصفحات المهتمة بالمشاهير، عبر موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، مقطع فيديو، هاجمت خلاله ”ريم“ المحجبات بأنهن غير ملتزمات بحجاب الشعر، قائلة: ”الحجاب، حجاب النفس، حجاب القلب، ياما في محجبات لشعرهم وهما فساد الفساد، الحجاب مش هو اللي تعرفونه“.

وتابعت ”ريم“: ”ليه ألبس حجاب وأنا عاملة ميكاب وعدسات ورموش وألبس مرصص، الحجاب مطهر وغني عن كل هذا، لأن نمس الحواجب حرام.. ما تدرون صح .. بس عشان أنتم تبون ذلك تحللونه.. إزاي ألبس حجاب وانمس حواجبي، الأفضل لي ألبس حجاب العباية والحجاب الصجي، ما ألبس حجاب اللي أنتم تبون إني ألبسه، ولن أرتدي الحجاب من أجلكم“.

وتفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع الفيديو، موجهين سيلًا من الانتقادات لـ“ريم“، بسبب تصريحها برفضها ارتداء الحجاب الشرعي المُغطي للشعر، حيث قال أحدهم: ”هي بتستهبل ولا شكلها غبية“، و“المشكلة أنها عارفة أن اللي قاعدة تسويه حرام.. الله لا يبلينا“، و“طيب اللي تسوي زي ما تقولين ما خافت ربنا.. بس مو معناه أن اللي تسوينه إنتي مرضي ربنا.. لا تلعبين على نفسك.. تبريرك غبي وماله معنى“، و“يعني يا أصير ملاك وما فيا غلطة يا إما أصير أبليس صافي“؟

وكانت المذيعة الكويتية الشابة ريم النجم، قد أثارت جدلًا واسعًا، بعدما نُسب إليها فيديو فاضح، تداولته مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، خلال رقصها في أحد الملاهي الليلية بفستان قصير للغاية، والتي أكدت بعد ذلك أن الفيديو الذي جرى تداوله بعنوان ”ريم نجم ترقص وهي في حالة سكر“ غير صحيح تمامًا، قائلة: ”يا جماعة الخير اللي بالفيديو مو أنا أقسم بآيات الله ورأس أمي ورأس بناتي ما راح أحلف كذب عشانكم الفيديو ما يمثلني ومو أنا“.