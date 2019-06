فتاة من أصول فلسطينية تفوز بلقب ملكة جمال الفلبين (صور وفيديو)

View this post on Instagram

فتاة من أصول فلسطينية تفوز بلقب ملكة جمال الفلبين . . #إرم_نيوز #الفلبين #ملكة_جمال #فلسطين #أخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trends #news #palestine