فتاة من أصول فلسطينية تفوز بلقب ملكة جمال الفلبين (صور وفيديو)

فازت ملكة جمال الفلبين غازيني كريستيانا غانادوس، مؤخرًا بلقب ”ملكة جمال الفلبين“ هذا العام، بعد تنافسها مع 40 فتاة، كاشفة أن جذورها عربية ووالدها منحها جينات فلسطينية.

وعبّرت الفتاة، التي تبلغ من العمر 23 عامًا، والتي تعمل في مجال الأزياء، عن سعادتها الشديدة بفوزها باللقب، معربة عن أملها بأن تلتقي بوالدها في المستقبل.

وأعربت عن فخرها بأصولها العربية والفلسطينية، مشيرة إلى أنها تعشق الموسيقى الشرقية، وسبق أن قدمت وصلة رقص شرقي في المراحل الأولى من المسابقة، ونالت إعجاب الجميع.

وقالت: ”أنا لست في عجلة من أمري لمقابلته (والدها) لكن يومًا ما في النهاية سأجد الوقت لإكمال نفسي وروحي وأشكره على الجينات الفلسطينية، وآمل الأفضل“.

وكشفت غازيني في تصريحاتها الأولى بعد الفوز باللقب، أنها ستحرصُ على العمل في مجال حقوق المرأة، ورعاية المسنين في الفترة القادمة.

يذكر أن غازيني كريستيانا غانادوس، سيصبح من حقها خوض مسابقة ملكة جمال الكون العالمية، بعد فوزها بلقب ملكة جمال الفلبين، إذ أكدت في أكثر من مناسبة أنها تسعى إليها.