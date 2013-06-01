طاقة الإماراتية تستحوذ على حقل نفط

الرياض- استحوذت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) السبت على عمليات حقل هاردنغ ومنصة إنتاج بطاقة 20 ألف برميل يومياً في إطار صفقة لشراء أصول لشركة بي.بي في بحر الشمال تم الاتفاق عليها في 2011.

وشملت الصفقة البالغة قيمتها 1.3 مليار دولار قيام طاقة بشراء حيازات بي.بي في حقلي ماكلور وديفينك وحصتها البالغة 70 بالمئة في هاردنج. وتضمنت أيضا رفع الحصص غير التشغيلية لطاقة في منطقة براي ومنشآت البنية التحتية ذات الصلة.

وتملك حكومة أبوظبي 75 بالمئة في طاقة التي تتولى بالفعل إدارة شبكة خطوط أنابيب برنت في بحر الشمال.

وقالت طاقة في بيان بالبريد الإلكتروني إن من المتوقع اتمام الاستحواذ على حقل ديفينك في وقت لاحق.