اكتشاف بقايا حصن عسكري أثري في مصر (صور)

تمكنت البعثة الأثرية المصرية العاملة بتل آثار الأبقعين بمركز حوش عيسى في محافظة البحيرة بدلتا مصر من الكشف عن بقايا وحدتين معماريتين ملحقتين بحصن عسكري استخدمت كمخازن للغلال، بالإضافة إلى مبنى سكني من عصر الملك رمسيس الثاني، وذلك أثناء أعمال البعثة بالركن الشمالي الغربي للقلعة العسكرية.

وقال الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية، في بيان رسمي اليوم الاثنين، إن الوحدتين المكتشفتين كاملتان ويحيط بكل منهما بقايا سور من الطوب اللبن مربع الشكل يفصل بينهما فناء مستطيل الشكل وتتقدمهما حجرة المراقب على الصوامع وأخرى للقائمين على الحراسة.

وأضاف عشماوي أن الكشف الأثري عبارة عن مخازن وصوامع للغلال دائرية الشكل صفت بجوار بعضها البعض على شكل خلية النحل، وأثناء أعمال التنظيف تم العثور بداخلها على بقايا عظام لحيوانات وأسماك ما يشير إلى أن هذه الصوامع كانت تستخدم أيضاً لحفظ المواد الغذائية.

وأكدت نادية خضر، رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري، العثور أيضًا على مجموعة من الأفران المصنوعة من الفخار، والتي تشير إلى أن المصري القديم اهتدى لفكرة تحميص الغلال لتطهيرها من الحشرات وتخليصها من الرطوبة وتأثير الحرارة، وذلك قبل تخزينها بالصوامع لضمان بقائها سليمة أكبر فترة ممكنة دون أن يصيبها التسوس، كما عثرت البعثة أيضًا على مجموعة من الأواني الفخارية.

وذكر خالد عبدالغني فرحات، مدير عام آثار البحيرة، أن البعثة كشفت أثناء العمل بالمواسم السابقة عن الأسوار الخارجية للقلعة بأركانها والأبراج الملحقة بها والبوابة الجنوبية بالتدعيم الداخلي والخارجى والفناء الحامي أمام البوابة للتمويه على الأعداء بالمدخل الغربي له.