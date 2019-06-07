الذهب يتجه لأفضل أداء أسبوعي في 2019 بفعل توقعات خفض الفائدة

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، لكنها تتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ بداية العام الجاري، بدعم من توقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة وتصاعد نزاعات التجارة العالمية، بينما ينتظر المستثمرون تقرير الوظائف الأمريكية المقرر صدوره في وقت لاحق من الجلسة.

وبحلول الساعة 0630 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1330.99 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما تراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.5 % إلى 1336.20 دولار.

لكن الذهب ربح 2% منذ بداية الأسبوع ويتجه لتسجيل أفضل ارتفاع أسبوعي من حيث النسبة المئوية منذ أواخر ديسمبر كانون الأول.

وعقد مسؤولون مكسيكيون وأمريكيون محادثات لليوم الثاني بشأن التجارة والهجرة أمس الخميس، في ظل تقارير ذكرت أن الرئيس دونالد ترامب ربما يرجئ فرض رسوم جمركية مما قدم بعض الدعم للأسواق المالية.

في غضون ذلك، قال الرئيس الأمريكي إنه سيقرر ما إذا كان سينفذ تهديده بفرض رسوم جمركية على سلع صينية قيمتها 300 مليار دولار على الأقل، بعد اجتماع لزعماء أكبر اقتصادات في العالم في أواخر الشهر الجاري.

وزاد المعدن النفيس 50 دولارًا تقريبًا بعد أن هددت واشنطن بفرض رسوم جمركية على سلع المكسيك، بينما عززت القراءات الاقتصادية الضعيفة الصادرة في الآونة الأخيرة من الولايات المتحدة آمال خفض أسعار الفائدة.

ويترقب المستثمرون حاليًا بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة المقرر أن تصدر في الساعة 1230 بتوقيت غرينتش بحثًا عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 15 مارس آذار، دون تغيير يذكر تقريبًا مقابل سلة من العملات الرئيسية اليوم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 % إلى 14.86 دولار للأوقية، وتتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ 25 يناير كانون الثاني.

وتراجع البلاتين 0.1 % إلى 802.40 دولار للأوقية، لكن المعدن المستخدم في التحفيز بصناعة السيارات يتجه لتحقيق أول ارتفاع أسبوعي في سبعة أسابيع. ونزل البلاديوم 0.3 % إلى 1347.76 دولار للأوقية.