برلمان ليتوانيا يعتبر تهجير تتار القرم ”إبادة جماعية“

صادق برلمان ليتوانيا، الخميس، على قرار يعتبر تهجير تتار القرم عام 1944، ”عملية إبادة جماعية“.

وكتب وزير خارجية ليتوانيا، ليناس لنكيفشيوس، عبر ”تويتر“، أن البرلمان وافق على اعتبار عملية التهجير التي تعرض لها تتار القرم في 18 مايو 1944، عملية إبادة جماعية.

وقال الوزير: ”ليتوانيا ستستمر في الدفاع عن حقوق تتار القرم في شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا“.

ومن أصل 78 نائبا في البرلمان، صوت 77 لمصلحة القرار، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت.

وفي مارس 2014، ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية، الواقعة على البحر الأسود، إلى أراضيها، عقب استفتاء شعبي غير قانوني.

وعقب ضمها شبه الجزيرة، بدأ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبلدان أخرى، بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا.