تنازل عن العرش لأجلها.. زوجة ملك ماليزيا السابق تنجب طفلها الأول

أنجبت ملكة الجمال الروسية، أوكسانا فوفودينا مولودها الأول من ملك ماليزيا السابق، محمد الخامس بعد فترة وجيزة من تنازله عن العرش من أجلها.

وأكدت أوكسانا ولادة طفلها في 21 مايو، ونشرت صورة قدمي طفلها ورسالة باللغتين الإنجليزية والروسية، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وكتبت أوكسانا: 21 مايو 2019، اليوم الذي انقسمت فيه حياتي إلى ”قبل“ و“بعد“، كل ما قيل لي عن التغييرات التي تحدث للمرأة بعد ولادة طفل هي صحيحة.

وأضافت: ”هذا الحب خاص، هذه المشاعر جديدة تمامًا، أنا ممتنة لله ولزوجي على ابننا، الآن هناك ثلاثة منا“.

كما نشرت صورًا جديدة من زفافها في موسكو وفترة حملها، وأضافت: ”كانت الفترة الأكثر صعوبة في حياتي، لقد أمضيت الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل في المستشفيات في الفراش والمحاليل في يدي الاثنتين، واجهت الكثير من الصعوبات أثناء الحمل“، مضيفة: ”لقد ساعدني دعم أقرب الناس وحبي لابني“.

وتزوجت أوكسانا فوفودينا (25 سنة) من السلطان محمد الخامس الذي تلقى تعليمه ببريطانيا في حفل مفاجئ في موسكو خلال نوفمبر الماضي.

وتنازل العاهل الماليزي في وقت مبكر من هذا العام عن العرش بعد ادعاءات نشر صور كاشفة لزوجته والتحدث عن ماضيها.