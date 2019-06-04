بيع قطعة شطرنج أثرية بأكثر من مليون دولار (صور)

عرضت شركة ”سوثبي“ للمزادات قطعة شطرنج أثرية مذهلة للبيع في مزاد بأكثر من مليون دولار، عندما اكتشفت الأسرة التي اشترتها بـ5 جنيهات إسترلينية أنها تنتمي إلى قطع لويس الشطرنجية.

وتم العثور على القطعة الصغيرة المصنوعة من العاج والبالغ حجمها أقل من 9 سم، في خزانة أسرة بريطانية اشترتها في العام 1964 مقابل 5 جنيهات إسترلينية، دون أن تعلم أنها واحدة من أكبر القطع الأثرية قيمة من العصور الوسطى.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، عُثر على شطرنج لويس في عام 1831 في إحدى جزر مجموعة هيبريدس في اسكتلندا، وأصبحت من أقيم مقتنيات المتاحف في لندن وإدنبرة.

ومن بين الـ 93 قطعة الأصلية، كان هناك 5 قطع مفقودة، حتى عُثر على إحداها الآن، وأكدت دار ”سوثبي“ للمزادات أنها أصلية، ومن المقرر أن تباع القطعة المميزة خلال هذا الشهر بقيمة تقدر بما بين 600 ألف ومليون جنيه إسترليني.

ويعتقد خبراء المتحف البريطاني أن قطع شطرنج لويس قد صُنعت في مجموعة جزر هيبريدس عندما كانت جزءًا من النرويج، بين عامي 1150 و1200 ميلاديًا.

وتُعرض حاليًا 82 من القطع المكتشفة في المتحف البريطاني و11 في المتحف الوطني في اسكتلندا.