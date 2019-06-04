في غياب عادل إمام والفخراني والسعدني.. هل استطاع الشباب ملء الفراغ في رمضان؟ (فيديو إرم)

انتهى موسم الدراما الرمضانية لعام 2019، بظهور العديد من النجوم بشكل جيد، استطاعوا جذب انتباه الجمهور بأعمالهم التي قدموها، وإن اختفلت وتفاوتت درجة المتابعات والمشاهدات لهذه المسلسلات، بحسب شعبية النجم وأدائه الدرامي، وقدرته على الجذب.

ورغم الظهور الجيد ونسب المشاهدات الكبيرة لهذه الأعمال، إلا أن غياب النجوم الكبار عن الموسم الحالي، مثل الزعيم عادل إمام ويحيى الفخراني ويسرا وليلى علوي، جعل الأمر بشكل مختلف، وتقييم مغاير من قبل الجمهور المصري، وهو ما رصدته شبكة ”إرم نيوز“ في هذا التقرير.

وتباينت آراء الشارع المصري بشأن تأثير غياب النجوم الكبار عن دراما رمضان هذا العام، فثمة من أكد عدم قدرة الفنانين الشباب على ملء الفراغ الذي تركه العمالقة في الماراثون الرمضاني، فيما رأى آخرون أن هذا العام شهد ظهورًا مميزًا للعديد من النجوم الذين استطاعوا سد نسبة كبيرة من الفجوة التي تركها الكبار وعوضوا الجمهور عن غيابهم.

يذكر أن ماراثون الدراما الرمضانية 2019، شهد غياب العديد من النجوم الكبار، مثل: عادل إمام ويسرا وليلى علوي ويحيى الفخراني وآخرين، فيما تألق على مدار الشهر العديد من النجوم الشباب الذين حصدوا نسب مشاهدات كبيرة، مثل: محمد رمضان ودينا الشربيني وعلي ربيع وأحمد فهمي ودنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي.