محمد سعد يقدم مسرحية كوميدية في السعودية بعيد الفطر (فيديو)

روّج الفنان المصري محمد سعد والمعروف بـ ”اللمبي“، لمسرحيته الجديدة ”على كوبري ستانلي“، والتي من المقرر عرضها في السعودية في عيد الفطر.

وظهر سعد في مقطع فيديو كوميدي وهو يصل إلى أحد الفنادق ويخرج من السيارة التي تقله، ويقول: ”إحنا في السعودية .. هيّا ده الرياض .. اسمه إيه المسرح اللي بنطلع عليه؟“.

ومن المقرر أن تقام المسرحية ابتداء من 5-7 يونيو/ حزيران، على مسرح دار العلوم بالرياض بحضور جميع فئات المجتمع.

وتعد هذه المسرحية هي الثانية لمحمد سعد في السعودية بعد مسرحية ”صبح صبح“ والتي أقيمت في الرياض عام 2017.

يذكر أن المسرح السعودي قد انتعش بعد حَراك فني وثقافي أنهى جموده لعقود من الزمن، واستطاعت هذه الطفرة الفنية استقطاب الفنون المتنوعة بصحبة نجوم عالميين.