محمد إمام يكشف سر نجاح ”هوجان“ في رمضان

قال الفنان المصري الشاب محمد إمام إنه حاول إثبات ذاته خلال مشاركته في سباق الدراما الرمضانية الحالية بمسلسل ”هوجان“، موضحًا أنه من الصعب تحقيق نفس النجاح الذي وصل له والده عادل إمام في مجال الفن.

وقال إمام عبر حسابه الرسمي على موقع ”إنستغرام“: ”شيء مش سهل إن الواحد يثبت نفسه في نفس مجال أبوه.. خصوصاً لو الأب مش بس ناجح، لا ده كمان عدى مرحلة النجاح ووصل لمكانة محدش غيرُه وصلها“.

وتابع نجل الزعيم: ”اتهاجمت كتير واتحاربت أكتر، بس عمري ما ركزت مع أي هجوم أو إحباط.. كان كل حياتي وتركيزي في شغلي، مجهود كبير في سنين كتير علشان أثبت نفسي في شغلانة بحبها من كل قلبي.. بس جمهورها مش بيرحم وصعب جداً ابن فنان ينجح فيها.. لحد ما أنتم اللي خليتوا أفلامي من أعلى الإيرادات، ومسلسلاتي من أعلى المشاهدات“.

واختتم محمد إمام، بطل مسلسل ”هوجان”، حديثه بشكر الجمهور قائلاً: ”شكراً لكل اللي وقف جنبي وشجعني.. أنتم السبب بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى اني أمضي عقد بأعلى أجر في مصر.. وشكراً لكل اللي حاربوني.. أنتم خلتوني أقوى بكتير، فخلوا بقى موضوع الزعيم على جنب وخلونا نشوف أكل عيشنا، علشان اللي جاي ماجاش زيه“.

وفي منشور آخر عبر حسابه على موقع ”تويتر“، تساءل إمام عن رغبة الجمهور في تصوير جزء ثانٍ من مسلسل ”هوجان“، بعد ردود الفعل الإيجابية التي شهدها.

وجاءت تعليقات الجمهور متمنية له التوفيق فيما هو قادم، وطالبوه بعمل جزء ثانٍ من مسلسل ”هوجان“، مشيرين إلى إعجابهم الشديد به.