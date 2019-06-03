ابتكار طائرة ركاب جديدة على شكل ”V“ (فيديو)

تمول الخطوط الجوية الملكية الهولندية مشروعًا رائدًا في مجال النقل الجوي، والذي سيشهد تغيير شكل وتصميم الطائرات التجارية.

يتميز التصميم الجديد المسمى ”فلاينغ – في“ Flying-V، بعرض مماثل لعرض جناح الطائرة العادية، ويمكنه حمل ما يصل إلى 314 راكبًا.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تم تسمية الطائرة تيمنًا باسم الغيتار الكهربائي الشهير ”Gibson Flying-V“، الذي استخدمه عدد من الموسيقيين الأسطوريين مثل ”إدي فان هالين“ و“جيمي هندريكس“ إلى ”براين ماي“ و“كيث ريتشاردز“.

وكشف خبراء جامعة ”دلفت“ الهولندية التي صممت طائرة الركاب الجديدة، أنها ستستخدم وقودًا أقل بنسبة 20%، وأن الأجنحة ستحمل قمرة الركاب ومساحة الشحن وخزانات الوقود وكافة الهياكل الأساسية الأخرى.

وسيتم تثبيت 2 من المحركات النفاثة التوربينية في الجزء الخلفي من الطائرة، وسيقلل التصميم من البصمة الكربونية للسفر الجوي ونفقات الوقود.

وسيبلغ حجم الطائرة الجديدة حجم طائرات ”إيرباص A350“ التقليدية و“بوينغ 787″، وستكون قادرة على استخدام البوابات وحظائر الطائرات والممرات الحالية، حيث يبلغ عرضها 65 مترًا، وطولها 55 مترًا.

ولم يتضح بعد كيف ستبدو الطائرة من الداخل، ولكن من المعروف أنها ستستخدم أثاثًا خفيفًا لتقليل حمولة الطائرة واستخدام الوقود.