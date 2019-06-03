عمرو دياب يُحيي حفلًا غنائيًا جديدًا في السعودية (صورة)

أعلن الفنان المصري عمرو دياب، عن إحيائه حفلًا غنائيًا في السعودية، ضمن فعاليات موسم جدّة الغنائي، في حفلات الجوهرة، التي تُقيمها مدينة جدة.

وتستقبل مدينة الملك عبدالله الرياضية، الحفل يوم الإثنين 10 يونيو/ حزيران الجاري، وتتوفر تذاكر الحفل حاليًا في جميع فروع ”فيرجن ميجا ستورز“.

حفلة #عمرو_دياب في #جدة يوم الاثنين ١٠ يونيو بمدينة الملك عبدالله الرياضية #AmrDiab will perform livet in #Jeddah at… تم النشر بواسطة ‏عمرو دياب‏ في الأحد، ٢ يونيو ٢٠١٩

ونشر عمرو دياب بوستر الحفل عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، وأرفقه بتعليق: ”حفلة عمرو دياب في جدة يوم الإثنين 10 يونيو بمدينة الملك عبدالله الرياضية“.

ويستعد الهضبة، لتقديم باقة من أجمل أغانيه المتنوعة بين القديم والجديد، والتي تحوز على إعجاب جمهوره.

وكان النجم عمرو دياب، قد أحيا العديد من الحفلات في السعودية، كان آخرها يوم 22 مارس/ آذار الماضي، ضمن حفلات ”موسم الشرقية“، التي نظمتها إدارة مهرجان موسم الشرقية الغنائي.

يُذكر أن مدينة جدة تشهد العديد من الفعاليات التي تُقام للمرة الأولى على مستوى السعودية، في الفترة من 8 يونيو/ حزيران الجاري وحتى 18 يوليو/ تموز المقبل.