مقتل خمسة في إعصار بأوكلاهوما

إرم - قالت السلطات في ولاية أوكلاهوما الأمريكية أن عواصف رعدية عنيفة تسببت في إثارة أعاصير بوسط أوكلاهوما أدت لمقتل خمسة اشخاص من بينهم أم وطفلها وعرضت للخطر مدينة اوكلاهوما سيتي وضاحيتها مور التي تضررت بشدة من أعاصير سابقة.

وقالت مستشفى "انتيجريس" أن ما بين 40 و50 شخصا عولجوا من إصابات متعلقة بالعواصف من بينهم خمسة اشخاص في حالة حرجة منهم طفل.

وأعلنت الهيئة القومية للأرصاد الجوية في إحدى المراحل حالة الطوارئ بسبب الأعاصير في مناطق من اوكلاهوما سيتي بما في ذلك ضاحية مور .

وكان اعصار قد اجتاح مور في الاسبوع الماضي مخلفاً وراءه 24 قتيلاً .

وقالت ماري فالين حاكمة اوكلاهوما في حديث لها عبر محطة سي.ان.ان ان قائدي السيارات الذين علقوا في أي طريق سريع في مسار أي أعصار عليهم أن يحاولوا الذهاب في الاتجاه المعاكس للجهة التي يأتي منها الإعصار.

وقالت فالين "مارأيناه من الأعاصير التي اجتاحت مور والأعاصير الأخرى خلال الأسبوع الماضي إن الناس الذين كانوا في سيارات على الطريق السريع قتلوا".

وقالت محطة كيه دبليو تي في التلفزيونية المحلية أن مطار ويل روجرز في اوكلاهوما سيتي أغلق وأنه يأوي 1200 شخص .

وأعلنت شركة اوكلاهوما للغاز والكهرباء ان الكهرباء انقطعت عن 171 الف مشترك في ولايات اوكلاهوما وميزوري وايلينوي .