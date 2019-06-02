بعد إلغاء عرضه.. تحديد الموعد النهائي لعرض ”فالنتينو“ عادل إمام (صورة)

قال المنتج المصري تامر مرسي، إن مسلسل الفنان عادل إمام، الذى يحمل عنوان ”فالنتينو“، من المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني 2020، بعد إلغاء عرضه خلال الموسم الحالي، مع تداول أنباء عن ظروف صحية ألمت بالزعيم.

ونشر تامر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“، صورة بوستر يحمل صورة الزعيم مطبوع عليه موعد عرض المسلسل في رمضان المقبل، ومصحوبًا بالقنوات الناقلة له.

وعلق المنتج الشهير على الصورة قائلًا: ”هكذا نحتفل بعيد ميلاد الزعيم“، وذلك بعد غيابه عن الشاشة لأول مرة منذ سنوات.

ويجسد الفنان عادل إمام خلال مسلسل ”فالنتينو“ شخصية رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، بالإضافة لدخوله فى قصص عاطفية عديدة.

وكان من المقترض أن يعرض المسلسل خلال الماراثون الرمضاني الحالي، إلا أنه تم تأجيل التصوير أكثر من مرة قبل الشهر الكريم مع تداول أنباء عن أزمة صحية ألمت بالزعيم عادل إمام.