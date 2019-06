بعد شائعة وفاته.. حسن حسني بأول ظهور يشرب الشيشة مع محمد هنيدي (صورة)

View this post on Instagram

فاجأ الفنان محمد هنيدي، الجمهور بالظهور الأول للفنان حسن حسني، بعد شائعة وفاته التي انتشرت خلال الساعات الماضية؛ ليطمئن الجمهور على صحته. . ونشر محمد هنيدي، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، صورة للفنان حسن حسني بمنزله، وهو ممسك بـ"الشيشة".