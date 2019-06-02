رد فعل غريب من ”كوبر“ أمام غوريلا ”رامز في الشلال“ (فيديو)

أعرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني السابق لمنتخب مصر لكرة القدم، والذي وقع ضحية في برنامج المقالب ”رامز في الشلال“، الذي يُقدمه الفنان المصري رامز جلال، عبر فضائية MBC مصر، عن سعادته بفقرة ”الغوريلا“، التي تنكر فيها رامز، لإخافته.

وعلى عكس الضيوف السابقين في البرنامج، لم يخف ”كوبر“، من الغوريلا إطلاقًا، وأخذ الأمر على أنه مزحة، واحتضن رامز جلال، وظل يضحك، وأبدى إعجابه بالبرنامج قائلًا:“جميل، والغوريلا حلوة“.

وذكّره رامز جلال، خلال الحلقة بالموسم الماضي، وأنه من كان يقدم شخصيته خلال حلقات العام الماضي، وطلب منه أن يقول:“لاموري في زوري“، التي اشتهر بها رامز جلال.

ورفض ”كوبر“، الإجابة، عن سؤال هل هو أهلاوي أم زملكاوي، حيث قام بالتمويه وخداع رامز، من خلال مناداته على فريق البرنامج.

وتوعده رامز جلال، مع انطلاقة الحلقة، بالانتقام لـ100 مليون مصري.

وخلال المغامرة، قبل المسابقة استطاع ”كوبر“، التمثيل بأنه أُغمي عليه، بعد أكل الفاكهة الإستوائية، خلاف جميع ضحايا البرنامج، الذين نفروا من أكلها، إلا أن كوبر واصل أكلها.

وسقط هيكتور كوبر، من أعلى الكوبري المعلّق فوق الماء، خلال المغامرة وواجه صدامات في الصخور رغم إنقاذه من الشلال، وحاول رامز، استفزازه بكل الطرق.

يُذكر أن هيكتور كوبر، يقوم حاليًا بتدريب منتخب أوزبكستان، بعد الانتهاء من تدريب منتخب مصر، حيث صعد به إلى كأس العالم في روسيا 2018، إلا أنه خرج خالي الوفاض من هذه المشاركة بثلاث هزائم في الدور الأول.