كيم كاردشيان تكتشف مفاجأة جديدة (صور)

أظهرت نتائج عملية تتبع لشجرة عائلة نجمة تلفزيون الواقع، كيم كاردشيان قام بها صحفي اسكتلندي، بعض النتائج المفاجئة، تمثلت بوجود صلة قرابة تربطها بالعائلة المالكة في اسكتلندا.

وتعتبر كيم كاردشيان وعائلتها المشهورة، من أقارب البطل الاسكتلندي روب روي ماكغريغور، وأحد الملوك الاسكتلنديين، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

ويعود نسب عائلة كاردشيان مباشرة إلى عشيرة ماكغريغور، وهذا يمنحها رابطًا أسطوريًا لأول ملك اسكتلندي كينيث ماك ألبين.

تم الكشف عن شجرة العائلة بواسطة الصحفي والباحث الاسكتلندي كريغ ويليامز، الذي حقق في الأمر بعد أن قرأ عن أن عائلة كيم مولعة بأسماء اسكتلندية، حيث سمت كورتني كاردشيان ابنتها ”بينيلوبي سكوتلاند ديسيك“.

وأجرى الصحفي تحقيقًا كاملًا عن خلفية كيم الاسكتلندية وكشف عن العلاقة المذهلة لعشيرة ماكغريغور التي تدعي النسب الملكي من خلال مؤسس العشيرة غريغور، كونه شقيق ماك ألبين.

واندهش كريغ عندما اكتشف الصلة بين عائلة كاردشيان ونسل إحدى أقدم العشائر في اسكتلندا.

وقال كريغ: ”لقد حدث كل هذا بسبب اسم ابنة أخت كيم وهي بينيلوب اسكتلندا ديسك، اعتقدت أن الأسرة ذات خلفية اسكتلندية، لم يكن لدي أي فكرة عن أنها ستكون مرتبطة بشخصية كبيرة من تاريخ اسكتلندا“.