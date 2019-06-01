شركة تكافئ الموظفات اللاتي يرتدين تنانير قصيرة ‎

أثارت شركة روسية الجدل بتقديم مكافآت للموظفات اللاتي يرتدين التنانير القصيرة في العمل.

وأطلقت شركة ”تاتبروف“ الروسية ما أسمته بـ“ماراثون الأنوثة“ في محاولة لتشجيع موظفات الشركة البالغ عددهن 149 على ”الحفاظ على أنوثتهن“.

ويشمل هذا الماراثون المثير للجدل منح مكافآت للموظفات اللاتي يرتدين التنانير القصيرة في الشركة، لتحفيز زملائهن الذكور، ورفع الروح المعنوية بين الموظفين البالغ عددهم 550 موظفًا، بحسب صحيفة ”ذا صن“ البريطانية.

وقالت الشركة المصنعة للألمنيوم إنه حتى يوم 30 يونيو، أي موظفة ترتدي فستانًا أو تنورةً لا يزيد طولها عن 5 سم من الركبة، ستحصل على مكافأة 100 روبل (1.21 جنيه إسترليني) يوميًا.

كما تشجع سياسة الشركة الجديدة الموظفات على وضع ماكياج خفيف، وربط شعرهن، وللحصول على العلاوة، يجب على الموظفات إرسال صورة سيلفي إلى المدير كدليل فوتوغرافي.

كما تتضمن مبادرة الشركة المثيرة للجدل والانتقادات الواسعة، فعاليات أخرى للترويج للأنوثة في يونيو، بما في ذلك مسابقة لصناعة الفطائر والدامبلينج الصيني.

وكما هو متوقع أثارت سياسة الشركة العنصرية جدلًا واسع النطاق، واضطرت للدفاع عن قرارها في الإذاعة، وقالت: ”أردنا أن نضيف بعض البهجة على أيام العمل، حيث إن 70٪ من فريق العمل ذكور، وهذه المبادرات تساعدنا على الاسترخاء سويًا وتوحيد الفريق“.