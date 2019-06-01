الفنان حسن حسني يتعرض لأزمة صحية وشركة فنية تتكفل بعلاجه

بعد أن تكفلت إحدى شركات الإنتاج بعلاجه على نفقتها الخاصة، قال نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، إن تكفل الشركة المتحدة للإنتاج والخدمات الإعلامية بعلاج الفنان حسن حسني خطوة مهمة في دعم ومساندة الرموز الفنية في مصر والوطن العربي، مؤكدة أنها تساعد في رفع الروح المعنوية لكبار النجوم الذين منحوا الحياة الفنية كل ما هو غال ونفيس.

وأكد نقيب المهن التمثيلية لـ“إرم نيوز“ أن علاج الفنان حسن حسني على نفقة الشركة المتحدة للإنتاج، مبادرة جيدة نرجو أن يحذوا الجميع حذوها في مساندة ودعم القطاع الفني ومساندة ودعم رموزه بما يساهم في القضاء على الأزمات التي تواجهه والكوارث التي تحل به، مؤكدًا أن هذه المرحلة من أهم المراحل التي يحتاج فيها الفنان إلى الدعم والمساندة.

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة أشرف زكي، بيانًا يوم السبت، قالت فيه إنها تتقدم بالشكر والعرفان للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بعد توليها التكلفة والرعاية الكاملة لعلاج الفنان الكبير حسن حسني، والذي مر بأزمة مرضية خلال الأيام القليلة الماضية.

وأكدت النقابة في بيانها، أن حسن حسني واحد من رموز الفن المصري والعربي، وما قدمته الشركة المتحدة هو تكريم للفن والفنان المصري، ولنقيب المهن التمثيلية أشرف زكي“.

كان الفنان الكبير حسن حسني قد تعرض لأزمة صحية مؤخرًا، وتكفلت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعلاجه حتى بدأ في مرحلة التعافي.