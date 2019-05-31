بوتين يصدر قرارًا بتغيير أسماء المطارات الروسية

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، قرارًا بتغيير أسماء مطارات البلاد الـ44، بإضافة أسماء شخصيات مشهورة إليها.

ووفقًا للقرار الذي وقعه بوتين، اليوم، ستتغير أسماء مطارات العاصمة موسكو بإضافة اسم الشاعر الروسي ألكسندر بوشكين إلى اسم مطار شيريميتييفو، واسم العالم ميخائيل لومونوسوف إلى مطار دوموديدوفو، والمهندس أندريه توبوليف إلى اسم مطار فنوكوفو.

وأجري استطلاع للرأي، العام الماضي، في أنحاء روسيا؛ لتحديد الشخصيات الروسية التي ستطلق أسماؤها على المطارات من أصحاب الإسهامات في مختلف المجالات.

وشارك في الاستطلاع 5.5 مليون شخص، ساهموا في اختيار أسماء 44 شخصية بارزة بعدد مطارات البلاد.