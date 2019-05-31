أبطال ”الممر“ يتحدثون لـ ”إرم نيوز“ عن كواليس الفيلم وأعمالهم الجديدة (فيديو)

يشارك كوكبة من النجوم المصريين والعرب، في فيلم ”الممر“ الذي يوثق مرحلة هامة من تاريخ مصر، وهي حرب أكتوبر المجيدة، وتحدث أبطال العمل لإرم نيوز عن كواليس مشاركتهم في الفيلم وأعمالهم الفنية الجديدة.

أحمد عز: ”الممر“ لا يعتمد على ”الأكشن“ فقط

وقال الفنان المصري أحمد عز، إن فيلم ”الممر“ ضخم، يستعرض ويوثق فترة تاريخية هامة من تاريخ مصر العسكري المعاصر، ولا يعتمد على الأكشن فقط.

وأوضح عز أن الفيلم يتناول الظروف الحياتية والاجتماعية والاقتصادية لكل الأسر المصرية التي لديها فرد في القوات المسلحة في فترة حرب ٧٣، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من ”الممر“، هو التأكيد على أن التنظيم والمصارحة والعمل من أهم أسباب النجاح، فالفيلم تناول التغيرات العسكرية والمدنية في الفترة من 1967 إلى 1968 ويتطرق إلى حرب 1973.

هند صبري تكشف سر مشاركتها

وكشفت الفنانة التونسية هند صبري، أسباب مشاركتها في فيلم ”الممر“، بطولة النجم أحمد عز، مشيرة إلى أن أبرزها هي الحقيقة التي يكشفها العمل عن الدور الخفي للمرأة المصرية والعربية أثناء فترة الحروب والتضحيات التي تقدمها.

إياد نصار يكشف عن أعماله الفنية المقبلة

من جانبه، قال الفنان الأردني إياد نصار، إنه يرتبط بذكريات لا تنسى مع الفنان أحمد عز، الذي شاركه التصوير فترات طويلة جدًا في الفيلم، كما كشف عن أعماله الفنية المقرر عرضها في عيد الفطر وعيد الأضحى المقبلين.

شريف عرفة: ”الممر“ إنساني وليس حربي

وقال المخرج المصري شريف عرفة إنه لا يحب تصنيف فيلمه الجديد ”الممر“ على أنه حربي، مؤكدًا أنه يختلف عن الأفلام الحربية السابقة، فهو يستعرض الوضع الإنساني والاجتماعي للشعب المصري في فترة ما بعد 1967.

محمد جمعة: سأستغل إفيه ”كله رايح“ في مسلسل جديد

كشف الفنان محمد جمعة الذي اشتهر بإفيه ”كله رايح“، والمشارك ضمن أبطال فيلم ”الممر“، عن استغلاله لنجاح هذا الإفيه جماهيريًا، في تقديم مسلسل جديد يحمل نفس الاسم، بعد رمضان 2019 مباشرة.

محمد فراج يتحدث عن سر نجاح ”قابيل“

وقال الفنان المصري محمد فراج إن فترة تصوير فيلم ”الممر“ تعتبر بالنسبة له ”فترة تجنيد“ خاصة أنه لم يؤدي الخدمة العسكرية في الواقع، موضحًا الصعوبات التي واجهته في التصوير بأماكن صحراوية بالإضافة لضيق الوقت وتعدد اللهجات، وتحدث فراج عن سر نجاح ”قابيل“.

أحمد فلوكس يعلق على مشاركته مع زوجته هنا شيحة في ”بدل الحدوتة 3“

وأعرب الفنان المصري أحمد فلوكس عن سعادته بردود أفعال الجمهور على ظهوره مع زوجته الفنانة هنا شيحة، في مسلسل ”بدل الحدوتة 3″، بطولة دنيا سمير غانم، متمنيًا التوفيق للأخيرة في مشوارها الفني.

أمير صلاح: أنا عسكري نوبي وانتظروا ألبومي قريبًا

كما كشف الفنان المصري أمير صلاح عن دوره في فيلم ”الممر“، مشيرًا إلى أنه يجسد شخصية عسكري نوبي، ويشارك في العمل كممثل وليس مطربًا، كما أوضح أنه سيطرح قريبًا ”ميني ألبوم“ بعنوان ”خمسة نوبة“.

أحمد صلاح حسني: أنا ضابط غريب الأطوار في ”الممر“

قال الفنان المصري أحمد صلاح حسني، إنه يجسد شخصية ضابط بالقوات الخاصة في البحرية المصرية بفيلم ”الممر“، له مواصفات خاصة وتركيبة غريبة، كما أعرب عن سعادته بنجاح دوره في مسلسل ”حكايتي“ وعلق على حب الجمهور لشخصية ”علي“ التي يلعبها في العمل الرمضاني.