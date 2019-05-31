رويترز: انكماش الاقتصاد التركي 2.6% في الربع الأول من 2019

انكمش الاقتصاد التركي 2.6% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري، منسجمًا تقريبًا مع التوقعات، لتؤكد البيانات الرسمية انزلاق البلاد إلى الركود بعد أزمة العملة في العام الماضي.

وسجل اقتصاد تركيا، أحد اقتصادات الأسواق الناشئة الرئيسية، معدلات نمو تتجاوز الـ 5%، قبل أن يعصف به تهاوي قيمة الليرة 36%، مقابل الدولار منذ نهاية 2017.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز انكماش الاقتصاد 2.5% على أساس سنوي في أحدث ربع سنة.

وبالمقارنة مع الربع السابق، نما الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول 1.3% بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية والتقويم، حسبما أظهرته الأرقام الصادرة عن معهد الإحصاء التركي.