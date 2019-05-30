مصر تعلن ارتفاع الاستثمارات السعودية بنسبة 44.1 % خلال الربع الثاني

أعلن الجهاز المركـزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، اليـوم الخميس، ارتفاع قيمة صافي الاستثمارات السعودية في مصر خلال الربع الثاني للعام المالي 2018 / 2019 لتسجل 125.5 مليون دولار مقابل 87.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 44.1%.

وأشار الإحصاء في بيان له إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للسعودية، حيث بلغت 276.7 مليون دولار خلال شهري يناير / فبراير عام 2019 مقابل 241.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 14.4%.

وأضاف أنه انخفضت قيمة الواردات المصرية من السعودية لتسجل 933.4 مليون دولار خلال شهري يناير / فبراير عام 2019 مقابل مليـار دولار خــلال نفــس الفــترة مــن عـام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 9.5%.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية 1.2 مليار دولار خلال شهري يناير / فبراير عام 2019 مقابل 1.3 مليار دولار، خلال نفس الفترة من عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 7.7%.

وكان إبراهيم العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية، قد كشف في تصريحات صحفية أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر سجلت 54 مليار دولار بينها استثمارات حكومية إضافة إلى استثمارات شركات القطاع الخاص السعودي.

وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين السعودية ومصر كبيرة جدًا فالمملكة تستورد 6% من الأغذية من مصر، لافتًا إلى أنه رغم هذه العلاقات إلا أنها لا تلبي طموح الجانبين وهناك 10 مشروعات كبرى تعمل عليها السعودية في مصر.