قطة تعرقل عودة عائلة سعودية للمملكة.. تعرف على القصة؟ (صورة)

فشلت عائلة سعودية قادمة من الأردن، في الدخول إلى المملكة، بعد أن رفض المسؤولون في المنفذ السعودي دخول قطة برفقتهم، ما اضطرهم للعودة إلى الأراضي الأردنية لحين إيجاد سبيل يضمن دخول قطتهم معهم.

وقالت صحيفة ”عكاظ“ المحلية، اليوم الأربعاء، إن عائلة المواطن السعودي، حسين فراج العمراني، كانت في رحلة علاجية بالأردن استغرقت أسبوعين، وعادت للمملكة عبر أحد المنافذ الحدودية برفقة قطة العائلة المسماة ”بيري“، والتي رافقتهم في رحلة الذهاب.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولي المنفذ منعوا العائلة من الدخول برفقة القطة، رغم محاولات المواطن العمراني إقناع مسؤولي الجمارك في المنفذ بالوثيقة الرسمية التي يحملها، والصادرة عن المحجر الصحي بميناء ضباء قبل مغادرته إلى عمان.

ونقلت الصحيفة عن مدير المحجر الحيواني والنباتي بمنفذ حقل الحدودي، عبدالرزاق الرشيدان، قوله إن العمراني لا يحمل تصريحًا للقطة ”إذن تصدير أو استيراد“، مشيرًا إلى ضرورة أن يحصل على هذا التصريح من فرع وزارة الزراعة قبل السفر، حتى يسمح له باصطحابها في سفره وترحاله.

ووفقًا للصحيفة، لا تزال العائلة تقيم في إحدى الشقق المفروشة في مدينة العقبة الأردنية، لحين تمكنها من اصطحاب قطتها ”بيري“ معها إلى المملكة.

ويتزايد عدد السعوديين الذين يعتنون بالحيوانات الأليفة في منازلهم بشكل مستمر، كأحد مظاهر الحياة الحديثة، ونتيجة ترويج نشطاء حقوق الحيوان في مواقع التواصل الاجتماعي لتربيتها.