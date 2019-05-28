شاهد ما حدث لندى بسيوني خلال ”رامز في الشلال“ (فيديو)‎

أوقع الفنان المصري رامز جلال ، بمواطنته الفنانة ندى بسيوني، للمرة الأولى في برنامج المقالب ”رامز في الشلال“، الذي يُعرض عبر فضائية Mbc مصر.

وأشار رامز جلال، خلال الحلقة إلى أنه كانت تربطه بندى بسيوني علاقة دراسة، موضحًا أنها كانت تدرّس له حينما كان طالبًا في معهد التمثيل، وأضاف ساخرًا:“من علمني حرفًا عملت فيه مقلبًا“.

وواصل رامز، سخريته بمجموعة من الجُمل قائلًا:“متقلقوش على ندى لما تقع في النهر يا جماعة، إحنا النهارده هنطلّع روحك الرياضية، تحس إنه ندى واقفة عند المكوجي“.

وسيطرت على ندى بسيوني، حالة من الرعب والفزع عندما سقطت في النهر، حيث صرخت قائلة:“من فضلكم أنقذوني“.

وشعرت ندى، بأنها تغرق، وقام فريق رامز جلال، بإنقاذها حيث تعرضت لإصابة في يدها لحظة إنقاذها، وبعدها دخلت في نوبة صراخ متواصل.

وفي فقرة ”الغوريلا“، أُصيبت ندى بسيوني، بنوبة بكاء، كما أخفت وجهها مع اقتراب الغوريلا، المتنكر في شخصيتها رامز جلال، وهو ما اضطره للكشف عن وجهه بسبب الرعب الذي أصابها.

وقام رامز جلال، باحتضانها للتخفيف عنها، قائلًا:“على فكرة يا جماعة كانت مدرّستي في المعهد، ومن عملني حرفًا صرت له غوريلا“.