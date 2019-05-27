حلقة خارجة عن المألوف.. طارق الشناوي يتعرض للخطر بـ“رامز في الشلال“ (فيديو)

خرج الفنان المصري رامز جلال عن المألوف في حلقة الناقد الفني طارق الشناوي، الذي وقع ضحية برنامجه ”رامز في الشلال“، بعدما انقلب القارب بالضيف في المياه وجرفه الشلال بعيدًا وكاد يفقد حياته.

وفي بداية المقلب نجح فريق رامز جلال في استدراج الشناوي للمقلب، بعد إيهامه بالمشاركة في الإعلان وإحضاره إلى إندونيسيا لذلك.

وبعد سقوط الناقد في مياه الشلال تغيرت ملامحه وبدى مختنقًا من الخوذة التي كان يرتديها لتسجيل الحلقة، وأثناء ذلك قطع البرنامج البث فجأة واعتذر رامز عن قصر الحلقة.

وبعدها أظهرت الحلقة أن القارب الذي كان يقود الناقد انقلب في الشلال وجرفته المياه بعيدًا ما اضطر رامز لكشف هويته اللحاق به لإنقاذه من الغرق.

وعلق رامز على ما حدث قائلًا: ”الحلقة (بازت) وفداك مليون حلقة يا طارق“، وأكد الشناوي أنه سامح رامز على ما حدث.

وألغى رامز فقرة الغوريلا الأساسية في البرنامج؛ بسبب ما حدث مع طارق الشناوي.

وتتمحور فكرة برنامج ”رامز في الشلال“ حول استضافة أﺣد نجوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق آسيا، حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة.

ويتخلل المغامرة السقوط في النهر، ثم ركوب قارب، ﺛم تظهر ”غوريلا“ من بين الأشجار والأدغال، بصورة غير متوقعة أﻣﺎم الضيف بعد ما يظن أنه نجا، وهو ما يُزيد من فزعه وخوفه، ليقوم رامز في النهاية بنزع القناع عن وجهه، ويكشف عن شخصيته للضيف.