بعد مشاهدها الجريئة مع تيم الحسن في ”الهيبة“.. زوج سيرين عبدالنور يرد على الاتهامات

أعرب فريد رحمة، زوج الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، عن استيائه من الاتهامات الموجهة إليه بعدم الغيرة على زوجته، بعد ظهورها في مشاهد جريئة تجمعها بالفنان السوري تيم حسن في الجزء الثالث من مسلسل ”الهيبة“.

ورد رحمة على هذا الاتهام، خلال ظهوره في برنامج ”عرب وود“، المذاع على فضائية ”روتانا خليجية“، قائلًا: ”كل هادا حكي، يجربوا ويشوفوا إذا كنت بغار أو لا“.

وأكد أنه يحرص على متابعة حلقات مسلسل ”الهيبة“ بشكل يومي، وإذا لم يتمكن من مشاهدته في موعد بثه، يعود إلى منزله قبل موعد إعادة الحلقة للاستمتاع بمشاهدتها.

بدورها، علّقت سيرين على تلك الاتهامات قائلة: ”زوجي عقلاته كتير كبار وبيعرف إني أنا له لوحده، واللي على التليفزيون مجرد تمثيل لا أكتر ولا أقل، وعلى فكرة زوجي كتير بيغار“.

وجاءت تلك الاتهامات على خلفية ما صرحت به الفنانة سيرين سابقًا، حول رد فعل زوجها من مشاهدها الجريئة مع الفنان تيم حسن، حيث قالت إن زوجها يشاهد العمل معها، ويبتسم من تمثيلها ”فهو يعلم جيدًا أن الأمر برمته تمثيل“، بحد تعبيرها.

وتؤدي سيرين عبدالنور، خلال العمل دور ”نور“، وهي إعلامية لبنانية صاحبة شخصية قوية، صنعت اسمها في عالم الإعلام، وكان لديها طموحات كبيرة استطاعت تحقيق جزء كبير منها، فكان لها النجاح في مشوارها المهني بمساعدة أشخاص معينين، سيكون لهم لاحقًا تأثير كبير في حياتها ضمن سياق الأحداث.